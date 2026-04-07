Martes de lluvia: Aguaceros continuarán todo el día por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias generadas desde la madrugada de este martes continuarán hasta las primeras horas de la mañana, debido a una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Para la tarde, de acuerdo a la entidad, los aguaceros con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas se producirán en poblados de Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras localidades aledañas. En horas de la noche, las precipitaciones volverán a ocurrir en provincias del litoral caribeño.

Ante estas lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene a 12 provincias en alerta amarilla y verde.

En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel y San José de Ocoa. Mientras que en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia y la provincia Duarte, en especial el Bajo Yuna.