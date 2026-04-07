Homenajes, vigilias y misas: los actos por las víctimas del Jet Set

A un año de la tragedia del Jet Set, familiares y víctimas recuerdan lo ocurrido el 8 abril de 2025. Homenajes, vigilias y eucaristías son los actos conmemorativos que se llevarán a cabo en la "zona cero" (donde se encontraba el centro nocturno), desde este 7 abril.

La tragedia de Jet Set enlutó a República Dominicana dejando a 236 víctimas mortales y más de 180 heridos.

Programa de actividades

Este 7 de abril se elevarán oraciones en una vigilia que iniciará a partir de las 10:00 de la noche. Según informó el Movimiento por el Jet Set a través de su cuenta de Instagram.

“A un año de la tragedia del Jet Set, nos reunimos como comunidad para honrar la memoria de quienes partieron, acompañar a sus familias y mantener viva la fe que nos sostiene. Más que un acto, es un encuentro de respeto, unión y recuerdo”.

Este miércoles 8 de abril, los actos iniciarán a las 10:00 de la mañana con una misa presidida por el Padre Rogelio, seguida de un homenaje a las 11:00 a. m., tras un receso para el almuerzo, los tributos continuarán de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Finalmente, a las 7:00 de la noche, el arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán oficiará la Santa Eucaristía para cerrar la jornada de duelo.

Vestimenta y protocolo

Se ha solicitado seguir un código de vestimenta simbólico; los sobrevivientes vestirán de blanco y los familiares de las víctimas de negro.

Sobre el Jet Set

Ubicada en la plaza El Portal de la avenida Independencia, la discoteca Jet Set era un lugar con más de 50 años de historia.

El fatídico colapso de su techo ocurrió el 8 de abril de 2025 pasada la medianoche.