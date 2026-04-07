Empresario fallecido el viernes en Punta Cana es recordado en Colombia como un impulsor tecnológico

El empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, quien murió ahogado en una playa de República Dominicana, es recordado en Colombia como un hombre que impulsó el desarrollo de soluciones tecnológicas para la mejora en la movilidad y transporte.

De acuerdo a los informes, su fallecimiento por asfixia por ahogamiento se produjo el pasado Viernes Santo pasadas las 2:25 de la tarde, mientras se encontraba en la playa del hotel Hard Rock, en Bávaro, provincia La Altagracia.

Este hombre, que se encontraba acompañado por sus dos hijos de 12 y 14 años, murió cuando entró al mar y el violento oleaje los arrastró hasta la profundidad.

Tras los socorristas recibir la alerta, ingresaron al agua, logrando sacar a sus hijos de inmediato, pero con él tardaron más de 40 minutos. Tras su rescate, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospiten Bávaro, donde confirmaron su fallecimiento.

Zuluaga Giraldo, de 57 años, llegó a República Dominicana el 28 de marzo y regresaría el 4 de abril a Colombia, un día después del accidente en la playa.

Los medios colombianos, en especial “El Tiempo”, destacan la labor del empresario como el fundador en 1995 de la empresa Quipux S.A.S, especializada en la transformación digital, modernización operativa y soluciones de movilidad, tránsito y transporte.

Sus aportes a la movilidad lo hicieron expandirse a países como Brasil y regiones de África.