Continúa este martes solicitud de coerción contra fiscal Aurelio Valdez acusado de recibir US$10,000

La jueza de la Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte continuará este martes el conocimiento de la medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación en una entrega controlada.

La medida, en Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, está pautada para las 2:00 de la tarde, tras su aplazamiento el lunes 30 de marzo.

El Ministerio Público está solicitando 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

De acuerdo a la solicitud, la persona que entregó el dinero fue Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La entrega fue planeada por la Procuraduría General de la República.

Este dinero fue encontrado en la parte interior del sunroof y la tapa corrediza del sunroof del vehículo del fiscal.

Su arresto se produjo el pasado 27 de marzo en el parque de la Procuraduría General de la República, minutos después de recibir el dinero.