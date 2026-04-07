Ayuntamiento preocupado por lluvias y falta de respuestas de autoridades en el Río Tireo

El ayuntamiento del municipio de Tireo emitió un informe expresando su alta preocupación por las lluvias que representan un riesgo el río Tireo.

El acalde Paul Piña indica que aunque se ha informado que los gaviones han sido preparados, la realidad en terreno evidencia que las intervenciones han sido parciales, mínimas y sin la profundidad técnica requerida, lo que genera una alta vulnerabilidad ante las lluvias tempranas.

Las lluvias ocurridas en los últimos días colocan al municipio en una condición crítica, con márgenes del río aún inestables, zonas agrícolas sin protección efectiva, caminos vecinales vulnerables y comunidades en riesgo de quedar incomunicadas.

Piña indica que a pesar de las múltiples advertencias históricas del ayuntamiento, la respuesta de las entidades competentes siguen siendo lentas, fragmentadas y sin coordinación efectiva.

Asimismo, expresa que resulta alarmante que las ayudas prometidas por el Ministerio de Agricultura a los productores afectados por las lluvias nunca llegaron a Tireo, pese a los compromisos asumidos tras los levantamientos de daños, que superan los 100 millones de pesos.

Por esto, se ha planteado la necesidad de una investigación que permita esclarecer la distribución de estas ayudas, determinando con transparencia a quién se le entregaron, en qué momento y en qué proporción, ante las dudas existentes sobre su ejecución real.

El ayuntamiento reiteró el llamado a la intervención inmediata del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Obras Pública y Medio Ambiente, la ejecución de un plan integral de canalización del Río Tireo, supervisión técnica permanente y la declaración preventiva de estado de emergencia ambiental.

“No podemos esperar a que vuelva a ocurrir una tragedia anunciada. Hoy tenemos un factor aún más grave, las lluvias han llegado antes, pero las soluciones siguen llegando tarde. Preparar gaviones no es suficiente si no se ejecutan con calidad, planificación y supervisión real. Tireo no puede seguir pagando las consecuencias de la inacción institucional”, estableció el alcalde Piña.