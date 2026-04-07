Antigua Orden Dominicana se suma a marcha por justicia por muerte de Yulenny Frías

La organización Antigua Orden Dominicana se unirá este martes 7 de abril a los familiares de Yulenny Frías, en una marcha convocada para exigir justicia por su muerte, así como para demandar la captura de Víctor González Martínez, señalado como el presunto responsable del hecho.

La movilización está pautada para iniciar a las 2:00 de la tarde desde la residencia materna de la víctima en Palo Amarillo, Sabana Iglesia; desde donde los familiares partirán hacia el play de La Arcilla, punto en el que se integrarán comunitarios y miembros del grupo, para luego continuar el recorrido hasta el cementerio municipal.

José Ramón Rosario, hermano de la víctima, explicó que la iniciativa surge como parte del respaldo recibido por parte de la organización.

“Miembros de la Orden se acercaron a nosotros para solidarizarse por el caso de mi hermana y brindarnos apoyo”, expresó.

Los familiares hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la marcha, con el objetivo de visibilizar el caso y evitar que el crimen quede impune.