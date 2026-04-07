Alcaldía del DN declara este miércoles duelo municipal por aniversario de la tragedia del Jet Set

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) declaró duelo municipal este miércoles 8 de abril, al cumplirse un año de la tragedia del Jet Set, que dejó como saldo 236 fallecidos y más de 180 heridos.

A través de un comunicado, el cabildo señaló que por esto las banderas ondearán a media asta este miércoles, en memoria de las víctimas.

“Nuestras banderas ondearán a media asta este miércoles 08 de abril en conmemoración del primer aniversario de este este lamentable suceso, que ha enlutado a familias y ha conmovido a toda la sociedad”, cita el comunicado.

Esto se da en atención a la Ordenanza 7-2026, tras una sesión extraordinaria del Concejo de Regidores de esa alcaldía.

“Nos unimos elevando nuestras oraciones y reiterando nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas”, finaliza el comunicado.

Dos de las víctimas mortales del siniestro ocurrido durante una fiesta en el centro nocturno eran empleados de la ADN. Siendo estos Bianka Elizabeth Reyes Saviñón, coordinadora operativa de Aseo Urbano, y Christian Alejandro Tejeda Pichardo, director de Infraestructura Urbana.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.