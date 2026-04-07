Adolescente agredida por el coronel Madé Ramírez fue abandonada por policías en “calle solitaria”

La solicitud de medida de coerción en contra del coronel de la Policía Nacional Fausto Madé Ramírez detalla cómo ocurrieron los hechos, de acuerdo a la menor de 16 años agredida, su hermana, también menor de edad y quien grabó parte de la agresión física con su celular; y un joven de 18 años que las acompañaba.

De acuerdo al relato, la menor de edad se encontraba pasadas las 2:00 de la mañana junto a su hermana y un joven identificado como Yirbel Escaño Sánchez, de 18 años, en una discoteca ubicada en el sector de Los Mina.

La joven, quien sintió ganas de “orinar”, salió del local y abordó el vehículo de Escaño Sánchez, el cual se encontraba estacionado en las inmediaciones del centro de diversión. En ese instante llegó una patrulla policial y comenzó a “asediarlos de manera insistente”, pese a que manifestaron su “intención de retirarse pacíficamente”.

“La hostilidad estalló cuando uno de los agentes policiales, en un acto de vandalismo, procedió a rayar el vehículo con un objeto punzante (un casco de botella)”, especifica la medida de coerción al indicar que en ese momento la menor de edad sale del vehículo para ver el carro.

Al percatarse de que la otra menor de edad, hermana de la víctima, lo estaba grabando Madé Ramírez salió de la patrulla, rastrilló su arma de fuego y fue directamente a donde la joven de 16 años a agredirla.

El documento explica que el coronel le propinó un codazo, una agresión directa con su escopeta de reglamento, la tomó del pelo y la lanzó al suelo, lo que le provocó heridas en las rodillas y contusiones en la cabeza, además de la continuación constante de sacudidas de pelo.

“El imputado llegó al extremo de solicitar una botella a los presentes para continuar el ataque”, dice la medida.

Luego de estas agresiones, que no fueron detenidas por los policías que lo acompañaban, Fausto Madé Ramírez soltó a la menor de edad para capturar a su hermana. Esta al ver que el coronel quiso agredirla y arrebatarle el celular se atemorizó y huyó del lugar.

Al no capturar a la hermana Madé Ramírez volvió a agarrar por el cabello a la adolescente “sacudiéndola mientras vociferaba con arrogancia: ahora no hay cámara”.

Tras esto, fue subida en la patrulla policial y abandonada “en una calle solitaria bajo la humillante orden de suelten a esa loca”.

El documento indica que la patrulla siguió dando vueltas por el perímetro “con el fin de localizar y amedrentar a cualquier testigo que poseyera evidencia audiovisual del atropello cometido en detrimento de la referida víctima”.

Además, señalan que el coronel Fausto Madé lanzaba botellas hacia la azotea de una vivienda en donde le vociferaban "abusador". Explican que continuó “amedrentando a otros ciudadanos y deteniendo vehículos en el perímetro con el fin de localizar a quienes poseyeran evidencias del asedio”.

Este martes, el juez Leomar Cruz Quezada, del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva en contra de Fausto Madé Ramírez.