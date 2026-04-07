Adicto a la pantalla o pandemia de la soledad; riesgos de salud mental analizados por Luis Vergés

Superar las adicciones es clave para mantener el equilibrio en la salud física y mental, pero ¿qué pasa si la adicción no es a una sustancia, sino por la dependencia de algo que no se reconoce?

Es la adicción digital. Pasar largas horas frente a la pantalla, sin buscar objetivo específico, no es fortuito, y el reconocido psicólogo Luis Vergés lo vincula a la ansiedad y la soledad.

En el Día Mundial de la Salud, el doctor Vergés recomienda examinar el uso prolongado de dispositivos digitales y promover rutinas más saludables y equilibradas.

Sin actuar a la defensiva, el objetivo de este artículo es identificar las señales y asumir alternativas para salir a tiempo y no desconectarte de las metas reales.

El experto afirma que muchas personas usan la tecnología para enfrentar la soledad. “La pandemia de la soledad, que es la sensación que tienen las personas de que no van a tener a nadie disponible para responder ante sus necesidades en un momento determinado… muchas veces se trata de compensar a través de las nuevas tecnologías”.

Redes sociales desde que amanece hasta que te acuestas

Dice que las adiciones a las redes sociales y otros temas relacionados con los dispositivos electrónicos son un fenómeno conductual en el que cada día incurren más personas. Sobre todo en lo que se denomina el scrolling, que es desplazar contenido desde que amanece, sin ningún tipo de objetivo, buscando conexión con los aparatos digitales y demás.

“Entonces, esa forma compulsiva, reiterada y sin objetivo de uno exponerse a algo, pues va generando una especie de necesidad de acceder a una forma de dopamina barata que no implica ningún esfuerzo. Y cuando finalmente nos acostumbramos a este tipo de gratificación inmediata, cuando tenemos que esforzarnos por un tipo de gratificación que para conseguirla implique un esfuerzo mayor, entonces ahí tenemos dificultades”.

Psicólogo Luis VergésListín Diario

Niños no quieren ir a la escuela y adultos no quieren levantarse de la cama.

Como especialista de la conducta, el doctor Vergés dijo que el uso excesivo de pantalla ha hecho que muchas personas pierdan el interés de cumplir sus objetivos, como niños y adolescentes con dificultades para ir a la escuela para cumplir asignaciones académicas y adultos que no se quieren levantar de la cama y pierden conexión con sus objetivos y el esfuerzo para lograrlo.

“Así que la desnaturalización del empeño que debemos poner en nuestras acciones, pues va debilitando el carácter, y este debilitamiento se traduce en acciones inconsistentes, poco rigurosas y la creación de una cultura simplificadora de todo, que nos incentiva a conseguir las cosas en base a la ley del menor esfuerzo”.

¡Estás a tiempo! Experimenta cambios

Levantarse con objetivos claros es la primera recomendación del doctor Vergés: poner límites en el tiempo frente a la pantalla, ordenar las prioridades y dedicarse a realizar actividades que generan satisfacción, pensando no solo en la gratificación del momento, sino en logros sostenibles en el tiempo.

De igual manera, insta a equilibrar actividades de gratificación inmediata con otros tipos, centradas en la salud, que impliquen no acumular conflictos innecesarios. “Actividades que impliquen relaciones positivas con los demás, integrarnos con las demás personas en actividades que puedan ser saludables, que le demos importancia y valor a la recuperación del espacio familiar a través de actividades compartidas, recreativas, físicas y sobre todo intelectuales”.

Plantea recuperar la cultura de la lectura y el amor a los símbolos patrios para ayudar a neutralizar esos factores que se están apoderando de las personas.