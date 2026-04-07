Abinader ha ignorado dos llamados de atención del Senado para ampliación vial de carreteras del Sur

Las movilizaciones hacia el interior del país causadas por el asueto de la recién terminada Semana Santa reflejaron una vez más el congestionamiento vial que registran las vías de la región Sur.

Miles de vehículos que utilizaron las estaciones de peaje del territorio nacional con destino a las provincias sureñas no tuvieron otra opción que esperar durante horas para terminar su trayecto.

Dos senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lograron aprobar en los últimos años proyectos de resolución que buscan obtener la atención del presidente Luis Abinader para alcanzar la ampliación de la infraestructura vial. Sin embargo, las iniciativas han ingresado a la lista de exhortaciones realizadas por el Congreso Nacional que el Poder Ejecutivo decide obviar, a pesar de que fueron propuestas por dirigentes de la organización política oficialista.

La primera en hacerlo fue la senadora Lía Díaz en 2022, luego de que recibiera el respaldo de los representantes de las diversas bancadas políticas en el Senado para evidenciar la necesidad de intervención registrada en las provincias Peravia, Azua y Barahona.

“Los legisladores del sur estamos todos unidos para que esta sea una carretera de cuatro carriles”, informó al ser entrevistada por reporteros de este medio.

Díaz explicó que le entregó el documento “personalmente” al entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Deligne Ascención, quien dijo que iba a instruir la ejecución de los estudios correspondientes para identificar la viabilidad de la expansión vial. No obstante, según precisó, los trabajos de inspección nunca fueron desarrollados.

Posteriormente, el pasado 14 de agosto, el mandatario Abinader “dijo” durante la inauguración de la circunvalación Azua-Baní que había autorizado a las autoridades correspondientes desarrollar la investigación sobre el estado del suelo. Así lo detalló la congresista Díaz, pero, en la actualidad, se desconoce si las autoridades han comenzado el proceso.

Lo mismo ocurrió con la pieza elaborada por el senador Moisés Ayala y aprobada en el hemiciclo el 4 de marzo de 2025. Adicionado a las recomendaciones de la congresista Díaz, Ayala recomendó priorizar y agilizar una autovía de cuatro carriles que inicie en Baní y termine en la provincia Independencia, mejorando así el trayecto de cientos de demarcaciones.

“Con la construcción de esta prioritaria obra que estamos solicitando, se convertirá en una herramienta para el desarrollo socioeconómico de la macro-región suroeste, compuesta por las regiones El Valle, Valdesia y suroeste, con mayores estándares de la seguridad vial y contribuyendo a la elevación de la calidad de vida de las comunidades que se encuentran enclavadas en sus zonas de destino”, precisó Ayala en los considerandos de la iniciativa.

El legislador recomendó empezar con una primera etapa, abarcando los tramos carreteros de las provincias Bani-Azua-Barahona-Azua-San Juan. Tercero. Mientras que la segunda etapa del proyecto vial impactaría las provincias Barahona-Pedernales, Barahona-Bahoruco-Independencia y San Juan de la Maguana-Elías Piña.

Ambos proyectos de resolución han generado la unificación de los 10 senadores que representan a las provincias sureñas, sin importar que puedan pertenecer a agrupaciones políticas opositoras.

Otra propuesta

El senador Félix Bautista anunció que depositaría una nueva iniciativa que contendrá la firma de todos los congresistas sureños para intentar por tercera ocasión recibir la atención del tren gubernamental.

Bautista, quien ocupa la curul de la provincia San Juan a través del partido Fuerza del Pueblo (FP), emitió esta declaración al ser consultado esta tarde por periodistas de este medio de comunicación.