Ministerio de Salud Pública ordenó cierre definitivo del centro estético donde falleció una paciente

El Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre definitivo del Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, S.R.L., ubicado en la provincia de Santiago, luego del fallecimiento de una paciente mientras se realizaba un procedimiento quirúrgico en el lugar ya citado.

La medida fue tomada a través de la Dirección de Habilitación de Establecimientos de Servicios de Salud, después de realizadas las investigaciones que arrojaron irregularidades en las modificaciones de infraestructura que no estaban autorizadas y fallas en los procesos; acciones que violan lo establecido en la Ley número 42-01, General de Salud.

Según la investigación, en el expediente administrativo se reflejó que el establecimiento no tenía la autorización ni se encontraba habilitado para realizar ningún tipo de procedimientos quirúrgico, debido a una denuncia presentada en agosto de 2024.

En la denuncia se expuso modificaciones en la infraestructura y ampliación de servicios sin permisos previos de las autoridades. En marzo de 2025 se ordenó el cierre del local por 45 días, con el objetivo de corregir las fallas. Sin embargo, se determinó que el centro no cumplía los requisitos ni siquiera en los planos aprobados.

Aunque en julio de 2025 los propietarios presentaron los planos ya corregidos y les fue entregada una certificación de no objeción, en agosto del mismo año, el centro de salud firmó un Acta de Acuerdo y Plazo en la que los representantes del establecimiento aseguraron que el local seguía en proceso de remodelación y no estaban ofreciendo servicios de salud.

En marzo de 2026, los propietarios de la estética solicitaron el cambio de nombre al centro, a pesar de que aún no contaban con la autorización ni habilitación para operar por falta de la completa subsanación que mostraron deficiencias en las estructuras.

A pocos días de la solicitud, el 26 de marzo del mismo año, Geraldín Hernández, de 32 años murió mientras se realizaba un procedimiento estético, lo que motivó al Ministerio de Salud a continuar con las investigaciones.

Se determinó que al momento del hecho el centro de salud todavía no estaba autorizado ni preparado para realizar los servicios.