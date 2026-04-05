Inicia carreteo por retorno de vacacionistas de Semana Santa

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) inició este domingo el tradicional carreteo como parte del operativo preventivo por el retorno masivo de vacacionistas tras el asueto de Semana Santa.

El dispositivo, puesto en marcha a partir de las 2:00 de la tarde, cuenta con una primera avanzada de agentes de la Digesett, en coordinación con unidades de Asistencia Vial y otros organismos de seguridad, con el objetivo de regular el flujo vehicular y reducir el riesgo de accidente.

El recorrido parte desde un tramo de la autopista Duarte hasta Sabana del Puerto, en la provincia Monseñor Nouel.

Las autoridades informaron que un segundo carreteo será realizado a las 4:00 de la tarde con el mismo trayecto.

El director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Jesús R. Tejada Tejada, indicó que cientos de agentes permanecerán desplegados durante toda la jornada para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Tenemos unidades de los diferentes cuerpos desplegadas en este operativo, cubriendo toda la autopista”, expresó.

Asimismo, aseguró que, pese al amplio despliegue en las vías, las comunidades no quedarán desprovistas de vigilancia.

“Vamos a estar hasta el último vehículo que transite por la autopista, sin dejar a la comunidad sola”, afirmó.