Autoridades de Santiago se preparan para garantizar retorno seguro por asueto de Semana Santa

Autoridades de Santiago sostuvieron un encuentro en las oficinas de la Defensa Civil con el objetivo de evaluar las incidencias registradas durante el asueto de Semana Santa y coordinar acciones para asistir a la población.

En la reunión participaron la gobernadora provincial, Rosa Santos; el director de la Dirección Regional Cibao de la Policía Nacional, general Jesús R. Tejada Tejada; el director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias; así como representantes del Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas y el coronel Leuribis Urbáez Mancebo, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

“Este encuentro es para pasar balance, saber cómo va todo, y entendemos que hasta el momento las cosas han marchado bien”, explicó Santos.

La funcionaria indicó que, como parte de las acciones de supervisión, las autoridades realizarán recorridos por distintos puntos de la provincia, especialmente en zonas de ríos y balnearios, donde suele concentrarse una gran cantidad de personas.

“Ahora haremos un recorrido donde bajaremos a algunos ríos, ya que la gente en ocasiones se resiste a la hora de irse de estos lugares”, sostuvo.

Asimismo, informó que los distintos organismos de seguridad y socorro estarán desplegados durante el retorno de los ciudadanos a sus hogares, en el tradicional operativo de carreteo.

“Vamos a guiar a las personas hasta sus casas. La Digesett estará al frente del carreteo y esperamos que la población valore este esfuerzo”, concluyó.