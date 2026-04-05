“No nos acostumbremos a la muerte, ni a la guerra”, pide monseñor Ozoria el Domingo de Resurrección

Monseñor Francisco Ozoria Acosta exhortó al pueblo dominicano a no acostumbrarse a la muerte, ni a la violencia, sino a la vida que es Cristo y a la paz.

“No nos acostumbremos a tener una cultura de muerte; no nos acostumbremos a una cultura de violencia; busquemos la vida, busquemos la paz. Jesucristo es la vida y es la paz. Busquémoslo a él; entreguemos nuestro ser a él”, manifestó en la eucaristía por el Domingo de Resurrección.

Asimismo, monseñor pidió a la iglesia resistirse a una cultura de guerra y a no acostumbrarse al “mal”, refiriéndose a los conflictos bélicos que hoy tienen lugar en el Medio Oriente y en Europa del Este.

“Tenemos una cultura de muerte, se ama la muerte, se busca la muerte; nosotros, como creyentes de Cristo resucitado, tenemos que buscar la vida, tenemos que ser signo de vida y amarla: la vida humana que hemos recibido de Dios y la vida divina que Dios nos da por su hijo Jesucristo resucitado”, agregó Ozoria Acosta, en la misa oficializada en la Catedral Primada de América.

Agregó que “en el mundo hay muchos países ahora en guerra, y como que estamos acostumbrados ya a estas guerras; más aún se cree la guerra como el medio de promoción, como el medio de superación, y los gobiernos buscan las guerras como signo de desarrollo, como signo de poder. No nos acostumbremos a la guerra”.

Feligreses asisten a eucaristía en la Catedral Primada de América en el Domingo de ResurrecciónVíctor Ramírez

Monseñor reiteró que en este domingo la iglesia celebra la resurrección y la vida que “Jesús nos concede” por medio de su sacrificio en la cruz y haber resucitado al tercer día.

“Celebramos triunfantes la resurrección de Cristo y la vida plena que el Señor nos da. Acostumbrémonos al diálogo que da vida en la familia; acostumbrémonos a esa paz que debemos nosotros construir”, concluyó.

Entre júbilo y cánticos, los cristianos celebraron la resurrección de Jesucristo.