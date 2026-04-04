Operativo Semana Santa: 211 intoxicaciones alcohólicas y ocho muertes por accidentes de tránsito

Desde las 2:00 de la tarde del día 2 de abril, que marca el inicio del Operativo Semana Santa “Conciencia por la vida 2026”, hasta las 6:00 de la mañana del 4 del mismo mes, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha registrado un acumulado de 211 intoxicaciones alcohólicas, entre ellas seis menores entre las edades de 11 y 17 años.

En el mismo período señalado, se han reportado ocho muertes por accidente de tránsito y dos por asfixia por inmersión.

Los fallecidos del primer boletín fueron identificados como Bryan Alexander Pérez Brito, de 32 años; Nikaury Carolina Castellanos Jiménez, de 35; y Ramoncito Batista Pérez, de 58. Los tres se trasladaban en motocicletas y fallecieron fuera del dispositivo de seguridad vial.

Mientras que los del boletín número dos fueron Francisco Andrés Mateo Perdomo, de 33 años; Ángel Gabriel Matos, de 17 años; Wascar David Medina, de 19; Carlos Alberto Guzmán, de 22 años, y Nelfi Antonio Rosario, de 21. Dos fallecieron por accidente de tránsito mientras se trasladaban en motocicleta y los dos restantes fallecieron por asfixia por inmersión.

De igual forma, entre los dos únicos boletines emitidos por el organismo, se ha reportado en el transcurrir de esta Semana Mayor un total de 93 accidentes de tránsito; de los que ocho personas fallecieron y 147 resultaron afectadas.

El COE señala que de los accidentes de tránsito, 79 involucraron motocicletas; siete vehículos livianos; cuatro jeepetas y tres peatones.

De estos accidentes, 53 ocurrieron en autopistas y carreteras y 40 en el casco urbano.

Respecto a las intoxicaciones por alimentos, 105 personas resultaron afectadas.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que en los hospitales de la red pública de salud, en función de las variables del operativo, se han atendido 999 personas. Mientras que la Cruz Roja realizó 19 asistencias de salud.