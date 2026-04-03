Más de 720 mil vehículos salieron de Santo Domingo durante este Miércoles y Jueves Santo, 200 mil más que en 2025

Más de 720 mil vehículos salieron de Santo Domingo durante los más recientes miércoles y jueves santos, registrando un incremento significativo en comparación con esos días del 2025, según datos compartidos por el fideicomiso público RD Vial.

De acuerdo con dicha información, durante el Miércoles Santo y Jueves Santo del presente año se documentó la salida de 724,733 vehículos, lo que significó un aumento de más de 200 mil automóviles en relación a lo registrado el año pasado.

En los mencionados días del asueto de Semana Santa en 2025, las autoridades indicaron que el flujo vehicular saliendo de la capital dominicana alcanzó un total de 518,332, mientras que en el miércoles y jueves santo de 2024, se documentó la salida de 560,323.

Asimismo, en esos días de 2023, el registro fue menor, con 445,238 salidas vehiculares registradas en el sistema. Para esas mismas fechas de 2022, el total fue aún menor, con 433,492.

PRIMEROS REPORTES DE OPERATIVO

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en su primer boletín del operativo de seguridad "Conciencia por la vida", informó que tres personas fallecieron en accidentes de tránsito.

El organismo sostuvo que se reportaron 29 accidentes de tránsito, resultando 67 personas afectadas. De estos, 23 involucran motocicletas, dos vehículos livianos, dos yipetas y dos peatones.

Similarmente, la Dirección General De Seguridad De Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) indicó que sus agentes han realizado un total de 4,059 fiscalizaciones por distintas faltas a la ley 63-17, dentro de las que se destacan 1,545 a motociclistas por transitar sin casco protector, 398 por transitar sin seguro o vencido, 256 por violar la luz roja, 239 por no utilizar el cinturón de seguridad, 113 por transitar sin luces y 99 por exceso de velocidad, además de haber retenido 1,339 motocicletas, 58 vehículos livianos, 83 vehículos pesados por transitar sin permiso, además realizó 5,969 asistencias viales a conductores y ciudadanos.

Mientras que, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas informó que ha realizado 869 asistencias viales; las cuales consistieron en cambio de gomas, combustibles, asistencias en accidentes de tránsito, asistencias por seguridad, remolques y asistencia mecánica entre otras actividades en autopistas y vías troncales.