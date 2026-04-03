Castro Marte: Hago un llamado al pueblo y la clase politica a actuar con cautela en Semana Santa

El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, instó al pueblo, y políticos, dominicanos a "actuar con cautela" durante el asueto de esta Semana Santa.

El monseñor hizo este llamado a través de un mensaje colgado en su cuenta de la red social X, en el que también exhortó a las personas a respetar la vida del prójimo y calcular las consecuencias de sus actos.

Castro marte concluyó su escrito afirmando que "el hombre prudente sabe prevenir el mal,el valeroso lo soporta sin quejarse".

"En estos días en que esta ubérrima tierra dominicana, celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hago un llamado ferviente a todo el pueblo y la clase política actuar con cautela, respetando la vida, midiendo las consecuencia de sus actos. Recuerden que el hombre prudente sabe prevenir el mal,el valeroso lo soporta sin quejarse", leía el mensaje del religioso.

Durante el pasado Domingo de Ramos, Castro Marte pidió a la población a darle el verdadero sentido religioso a la Semana Santa, evitar excesos y consumo de bebidas, desviando la esencia de la celebración de la muerte y resurrección de Jesús.

El prelado, al realizar una detallada explicación de lo que representa el sacrificio del maestro Jesús en esta época del año, citó la muerte en la cruz y lo que implica la Cuaresma, como muerte al pecado, al advertir que no existe verdadera transfiguración, sin la muerte a la descomposición social.

Al enfatizar sobre tener presente la muerte al pecado, al describir la cultura de la muerte, señaló que no se puede realizar, hasta que el pueblo no tome conciencia de los daños de las bancas de apuestas, la cantidad de puntos de drogas, menores de apenas 15 años que han asesinado varias personas e invadidos de colgadores.