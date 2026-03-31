Usuarios celebran el nuevo peatonal del Km 9

Tras varios años solicitando un nuevo puente peatonal en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, los ciudadanos muestran su felicidad por la estructura, calificándola como “un gran avance” e incluso comparándola con estructuras extranjeras.

Al pasar por primera vez por el puente peatonal, la ciudadana Mercedes Rosario dijo que se sentía como en “Nueva York” debido a la modernidad de la estructura, que cuenta con techo y cristales que permiten la seguridad.

“Me encantó el espacio; esto está como en Estados Unidos, con espacio hasta de más. Cuando venía (cruzaba en dirección Cibao-Santo Domingo), era para allá o para acá, pero es una muy buena obra porque es moderna”, manifestó Rosario con emoción.

Aunque las peticiones de colocar miembros de la Policía Nacional en ambos extremos del puente se hicieron sentir, los ciudadanos expresaron su felicidad y deseos de que se construyan más puentes como este.

Un conductor aseguró que recientemente vio a un indigente sentado en el puente pidiéndoles a las personas que transitaban e hizo alusión a que, así como este pedía dinero, otras personas pueden delinquir y no serían visualizadas.

“En el puente que acaban de tumbar, era un atraco de día y noche, sacando carteras y abriendo mochilas Espero que pongan dos policías para que cuiden eso también de los indigentes que se sientan; ojalá no se pongan de nuevo a pedir porque en estos días vi a una persona que estaba sentada pidiendo”, manifestó Alexander.

El nuevo puente cuenta con dos torres de hormigón; una en dirección al sur y la otra al norte, con una altura de 28 metros, construidas sobre 15 pilotes enterrados a una profundidad de 24 metros y una zapata de 1.50 metros de espesor.

La moderna estructura es uno de los proyectos del Gobierno para mejorar el tránsito y brindar seguridad a los ciudadanos; esta permitirá que en los días de lluvia las personas no se mojen por su material que cubre la parte superior, además de las escaleras que conectan directamente con la estación María Montez del Metro y la avenida marginal de Luperón, facilitando el camino a quienes usan transporte público o se trasladan a pie.

Hasta el momento de la visita al puente, parte de las torres que sustentaban el antiguo puente peatonal de color naranja continúa en su lugar; según informó uno de los ingenieros, los restos de la estructura se terminarán de desmontar en cuanto el tránsito en la zona lo permita.

La intervención para retirar el antiguo inicio a las 7:00 de la noche del domingo 29 y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 30.

Durante este período estarán cerrados los carriles expresos y las vías marginales en ambos sentidos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para completar la intervención integral del kilómetro 9.