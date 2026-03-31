Ministro de Defensa dice que hay más de 10 mil soldados desplegados en la frontera

Para garantizar la seguridad en la zona fronteriza de la República Dominicana el Ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre, dijo que tienen la cantidad soldados y equipos suficientes desplegados en la frontera.

“Tenemos más de 10 mil soldados del Ejército, el Cesfront y de todas las agencias de seguridad del Estado desplegado en la frontera y más de 300 vehículos para garantizar nuestra seguridad en la zona fronteriza”, dijo el ministro de Defensa.

Pese a la crisis e inseguridad en Haití, Fernández Onofre dijo que la frontera se encuentra segura y tranquila.

El ministro de Defensa habló del tema durante un recorrido de supervisión por el muro fronterizo que construye el gobierno para el fortalecimiento del control fronterizo.

Fernández Onofre, quien estuvo acompañado por el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), José Rodríguez Coste, reiteró que continuará dando seguimiento permanente a esta obra, asegurando su desarrollo conforme al tiempo de ejecución programado y los más altos estándares, en cumplimiento de su sagrada misión de garantizar la integridad territorial y la seguridad de la República Dominicana.