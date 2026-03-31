Martes Santo con lluvias y temperaturas agradables

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este Martes Santo se esperan algunas lluvias dispersas en horas de la mañana en provincias de las regiones norte, noreste y el Valle del Cibao.

En ese sentido, se esperan lluvias sobre Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata.

Así como San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, El Seibo, Independencia, Baoruco, Pedernales, La Altagracia y el Gran Santo Domingo.

En horas de la tarde, el Indomet pronostica que estas lluvias continúen presentes, pero con menor intensidad hacia poblados próximos a la costa norte del país.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, mientras que a operadores de la costa caribeña se les recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, desde cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona).

En cuanto a las temperaturas estarán ligeramente agradables debido del viento fresco del noreste soplando sobre la nación, sensación térmica que se espera sea más notoria sobre áreas montañosas.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet, mantiene el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas sobre nueve provincias.

Estas son Santiago, el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Hermanas Mirabal y Espaillat.