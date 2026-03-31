EEUU ofrece bono de 2,600 dólares y vuelo gratis a indocumentados para regresar a sus países

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS) presentó una aplicación móvil que permitirá a los extranjeros indocumentados en ese país, regresar a sus hogares con dinero, sin ser arrestados ni multados.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado una oportunidad histórica para que los extranjeros que están ilegalmente en Estados Unidos reciban viaje libre de costo, condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal y un bono de salida de $2,600 para facilitar su viaje de regreso a su país de origen u otro país en el que tengan estatus legal a través de la aplicación móvil CBP Home”, indican en la página.

En las redes sociales, el DHS publicó la información de la aplicación con una imagen que contiene el mensaje: “Haiti is waiting for you to come home. Fly DHS Airlines for Free" (Haití está esperando que vuelvas a casa. Vuela gratis con DHS Airlines).

De acuerdo a la información, aquellos extranjeros no delincuentes que estén ilegalmente en Estados Unidos pueden enviar su intención de salir a través de la aplicación “CBP Home”.

Además de salir de la lista del ICE y recibir los 2,600 dólares, a los extranjeros se les perdonará cualquier multa pendiente por presencia ilegal.

De acuerdo a la información, los extranjeros ilegales solo tienen que descargar la aplicación móvil “CBP Home”, seleccionar el idioma, completar la información requerida y enviar una autofoto actual, si corresponde, añadir familiares y enviar la solicitud.