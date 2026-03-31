Más de 51 mil colaboradores participan en operativo “Conciencia por la vida” Semana Santa 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) lanzó el Operativo Semana Santa “Conciencia por la vida” 2026 para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante su movilidad durante la Semana Mayor.

Durante el lanzamiento del operativo en el peaje kilómetro 32 de la autopista Duarte, el director del COE, el general retirado Juan Manuel Méndez, invitó a la ciudadanía a reflexionar durante los días de asueto.

El operativo se iniciará formalmente el jueves 02 de abril a las 2:00 de la tarde y la institución dispondrá de 51,232 colaboradores y voluntarios, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate, distribuidos estratégicamente en todo el territorio nacional.

Julio Landrón, director del Sistema Nacional de Salud (SNS), anunció que durante la Semana Santa estarán disponibles más de 200 hospitales a disposición de la población; además, triplicó el suministro de medicamentos y materiales gastables, más del 50 % de más camas disponibles y reforzaron los recursos humanos en las salas de emergencia, cuidados intensivos y las áreas de cirugía.

El operativo dispondrá de 51,232 colaboradores y voluntarios, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate.Fuente externa

También, el SNS dispondrá de sangre totalmente gratuita para quienes la necesiten y, en conjunto con el 911, se abrirá una línea de call center para que cuando ocurra un accidente o eventualidad, pueda ser asistido por un equipo médico.

Se han habilitado 3,451 puestos de socorro ubicados en puntos críticos de playas, balnearios, carreteras, autopistas y avenidas.

El operativo dispone de 637 ambulancias, 327 Unidades de Respuesta Inmediata (URI), 3 helicópteros, 57 puestos de grúas, 27 dispositivos de protección y asistencia vial, 27 embarcaciones y 25 puestos con talleres móviles.

De igual forma, 12 centros de atención prehospitalaria, 3 hospitales móviles, 63 autobuses de la OMSA, 25 centros para la atención de niños extraviados y 9 centros de mando regionales.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, invitó a la población a tomar con tranquilidad esta Semana Santa para evitar accidentes y pérdidas humanas, resaltando que la importancia de este tiempo es estar en familia.

“Semana Santa es un espacio de reflexión y de recordatorio, pero también es un espacio donde los dominicanos vamos al descanso”, dijo.