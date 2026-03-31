“Al Ministerio Público no lo define un acto de corrupción cometido por un fiscal”, dice Camacho

La mañana de este martes el Procurador Adjunto y director general de persecución, Wilson Camacho opinó a través de la red social X sobre el caso del fiscal Aurelio Valdez, acusado de recibir 10 mil dólares.

Camacho expresó que al Ministerio Público no lo define un acto de corrupción que haya cometido un fiscal, sino la decisión de ser procesado sin privilegios.

“Nuestro compromiso con la honestidad y la transparencia es inquebrantable. La legitimidad institucional se construye con hechos” indicó.

De la misma manera lo dijo ayer la directora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmando que las investigaciones desarrolladas contra Valdez no comprometen la integridad ni el destino de los expedientes de corrupción en los que ha tenido participación.

Además, explicó que ningún fiscal dirige un caso de manera particular o aislada, ya que estos son conocidos en grupos. Por lo que, todos los fiscales tienen el mismo conocimiento y dominio del expediente, dejando en claro que no hay riesgo para ninguna investigación.

Fiscal Aurelio Valdez

El pasado sábado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre el arresto del fiscal Aurelio Valdez por presunta gestión y recibimiento de una entrega controlada de diez mil dólares de una persona que se encuentra bajo investigación por el Ministerio Público.

Valdez fue detenido el viernes 27, después de que por instrucciones de la procuradora general, magistrada Yeni Berenice Reynoso, se solicitara a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor.

Aurelio Valdez Alcántara es conocido por participar en los casos: Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y Seguro Nacional de Salud (Senasa). Precisamente, el Ministerio Público señala al fiscal por haber recibido sobornos de un imputado en el supuesto entramado de corrupción registrado en Senasa, dentro de los cuales se encuentran USD$10,000 dólares, así como un reloj de y un vehículo de lujo.