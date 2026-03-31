Abinader tras agresión de coronel: “Son actos inaceptables”

“Son actos totalmente inaceptables por la Policía Nacional”, afirmó este martes el presidente Luis Abinader sobre el coronel policial que agredió a una mujer durante un operativo en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

El oficial Fausto Madé Ramírez fue suspendido el lunes pocas horas después de que se hiciera viral un video en redes sociales, golpeando a una joven.

En las imágenes se observa cuando el coronel, portando un arma de alto calibre, lanzó al suelo a una mujer tomándola por el cabello durante el operativo.

El mandatario aseguró que se aplicarán las sanciones correspondientes según la ley y respetando el debido proceso.

“Se tomarán las medidas según el debido proceso. Casos como esos serán sancionados, según lo prevé la ley”, dijo.

La Policía Nacional informó que sus organismos de control interno han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Estamos trabajando para que haya una Policía, como es la inmensa mayoría de ella, de respeto, prudencia y que cuide al ciudadano”, afirmó Abinader.

El jefe del Estado ofreció estas declaraciones durante el lanzamiento del “Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026”, realizado en el Palacio de la Policía Nacional.

Abinader informó que al menos 35,000 efectivos serán desplegados en todo el país durante el asueto de Semana Santa, 25,000 policías y 10,000 militares, esto como parte del dispositivo de seguridad para garantizar la protección de la ciudadanía.