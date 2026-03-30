Suspenden policía por golpear a una mujer; lo sancionaron en 2018 por otra agresión

En un video que circula en las redes sociales se observa a un agente de la Policía Nacional halar por el pelo a una joven hasta tumbarla en el suelo. Antes de esa acción, el hombre la golpea con la mano, mientras la joven trata de escapar.

De acuerdo con las informaciones del vocero del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, se trata del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, quien fue suspendido en 2018 por agredir a un ciudadano en el sector Los Frailes.

En la nota de prensa compartida por la Policía Nacional el 17 de noviembre de 2018, la entidad condenó la agresión del teniente coronel Fausto Madé Ramírez, subcomandante del destacamento Los Frailes.

En el documento explicaban que estaba “siendo suspendido de sus funciones, mientras la Dirección Central de Asuntos Internos, investiga el caso para recomendar la sanción correspondiente”.

La agresión a la mujer fue en Los Mina

La agresión contra la joven se produjo en Los Minas, en Santo Domingo Este, la noche de este domingo. Las imágenes fueron grabadas por una mujer que se escucha decir, en reclamo, “dale a ella, dale”.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que se ha ordenado una investigación y la suspensión del agente.

“Hemos ordenado la suspensión del agente mientras se produce una investigación y el proceso que ordena la ley”, escribió en una publicación en su cuenta de X.

Indicó que la agresión es “inaceptable” y atenta contra los principios de esa entidad.

“Quiero ser clara: no toleraremos abusos por razones de fuerza o autoridad”, concluyó.

EL 30 de abril de 2020, la Procuraduría General de la República publicó en su cuenta de Instagram que sostuvo una reunión con “el coronel Fausto Madé Ramírez, nuevo comandante de la Policía Nacional de la provincia de Santiago Rodríguez, para recibirlo y coordinar el seguimiento de los trabajos en común”.