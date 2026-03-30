Padre de Roldany Calderón: “En RD el caso no va a llegar a una conclusión... el Ministerio Público está ocultándonos la verdad”

Los padres del menor Roldany Calderón se presentaron este lunes en las afueras del Poder Judicial de Jarabacoa para ofrecer una rueda de prensa tras cumplirse un año de la desaparición de su hijo en la comunidad Los Tablones, del distrito municipal de Manabao, Jarabacoa.

Los familiares del pequeño anunciaron que ya no tienen interés en reunirse con el Ministerio Público, puesto que ahora están tramitando las diligencias legales con Estados Unidos.

“Nosotros entendemos y tenemos la certeza de que en República Dominicana el caso no va a llegar a una conclusión definitiva. El Ministerio Público está ocultándonos la verdad y nos está mintiendo a nosotros…, al país y al mundo”, afirmaron.

Durante las declaraciones, Efraín Calderón, padre del infante denunció que hace alrededor de 7 meses las autoridades incautaron su celular sin darle explicaciones. Del mismo modo, mostró pruebas que evidenciaban una conversación donde alguien le explicaba haber visto al niño con personas que se dedican al narcotráfico.

Igualmente, Calderón señaló con frustración: “¿Por qué nosotros tenemos que llevar una lucha pidiéndole al señor presidente de la República que nos reciba, a Faride o a Yeni Berenice?... en vez de ser ellos que nos busquen a nosotros”, “nadie dice nada sobre el caso, nadie habla, nadie opina”.

Mientras tanto, Carolina Ureña Vargas, madre de Roldany expresó que siente que su hijo aún se encuentra con vida y que seguirán luchando “es difícil y uno no sabe qué pensar”, asegurando que no estará tranquila hasta que encuentren a su hijo.

Asimismo declaró: “No hemos tenido el apoyo que nosotros necesitamos… no entiendo que es lo que se está ocultando”.

Manifestó su frustración por la falta de información de parte de las autoridades pertinentes ante los avances de la investigación, debido a que hasta el momento no han recibido actualizaciones del caso.

“Tenemos un año en espera luchando, batallando y hasta la fecha recibimos las mismas palabras de siempre, que 'se está trabajando' y no nos han dicho en qué han avanzado con el caso”.

Del mismo modo, Ramón Cabral representante legal de la familia hizo un llamado de escucha al pueblo dominicano declarando que tienen la sospecha de que en su caso correspondiente, las autoridades puedan estar protegiendo a alguien.

Esto a causa de que según el jurista, no hay justificación de que luego de ocho meses de la desaparición del menor, también se pierda el rastro de la niña de tres años, Brianna Genao, en Imbert, Puerto Plata, bajo el mismo modus operandi, las mismas situaciones solo que en diferentes lugares y que las autoridades tampoco tengan respuesta.

Cabral tomó como argumento una denuncia que realizó ante la Procuraduría Especializada de Tráfico de Personas y Trata sobre una organización criminal internacional de ciudadanos cubanos, dominicanos y jamaiquinos. Especificó que depositó pruebas y un pasaporte de una señora que opera en el país, la cual hace dos meses cayó presa en Cuba por tráfico de personas.

“Qué lamentable que esa persona esté presa en otro país y que en este país las autoridades no han podido hacer nada”, dijo el jurista.

Por otro lado, el abogado, explicó que como profesional de derecho entiende que todas las personas que se encontraban en el lugar de la desaparición de Roldany son sospechosas. No obstante, lamentó que a pesar de eso han permitido que quienes están bajo presunta investigación puedan salir del país sin inconvenientes.

¿Qué pasó con Roldany Calderón?

El 30 de marzo del año pasado se reportó como desaparecido al niño Roldany Calderón de tres años en la comunidad Los Tablones, del distrito municipal de Manabao, Jarabacoa, mientras se encontraba de visita en la casa de unos familiares.

Ese domingo Roldany estaba jugando en el patio de la casa con una niña cuando se perdió su rastro. En ese momento, Calderón estaba en la cocina y, al no ver a su hijo, iniciaron con la búsqueda. El hecho fue alrededor de las 3:00 de la tarde.

En ese entonces, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa civil se encontraban en búsqueda del menor en coordinación con el Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento los padres siguen esperando una respuesta sobre el paradero de su hijo.