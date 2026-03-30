Mirna Ortiz sobre fiscal Aurelio Valdez: "Las conductas individuales no definen a la institución"

Mirna Ortiz, directora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que las investigaciones en curso en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares, no comprometen la integridad ni el destino de los expedientes de corrupción en los que él ha participado.

Ante preguntas de periodistas sobre si el sistema de justicia "se quiebra" o pierde credibilidad por este evento, la magistrada señaló que el Ministerio Público mantiene un estándar de tolerancia cero frente a conductas reñidas con la ley.

"Esto ha sido una actuación particular de una persona que no define para nada la actuación de hombres y mujeres que día con día se levantan a trabajar con vocación y con la esperanza de construir una mejor sociedad para la República Dominicana", dijo Ortiz.

La magistrada aclaró que los procesos en curso no corren peligro, debido a que la metodología de trabajo de la Pepca se basa en equipos multidisciplinarios y fuerzas de tarea.

"Ningún fiscal lleva un caso de manera particular o aislada. Los casos se trabajan en grupos; todos los fiscales tienen igual conocimiento y dominio del expediente. Por tanto, no hay riesgo para ninguna investigación", explicó la magistrada.

Al ser cuestionada sobre si este incidente podría ser aprovechado por las defensas en procesos emblemáticos, como los casos Intrant o Jean Alain Rodríguez, Ortiz desestimó que la situación de Valdez Alcántara pueda ser utilizada como un "salvoconducto" para evadir acusaciones serias.

La magistrada sostuvo que el cohecho o soborno suele ser una "mecánica de crimen individual" que ocurre en ámbitos privados.

Asimismo, aseguró que, de demostrarse que el fiscal cometió una infracción, deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes como cualquier otro ciudadano.

Finalmente, Ortiz hizo un llamado a la población para que no cese en su rol de vigilancia e instó a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos a que denuncie formalmente.

Según la magistrada, la denuncia es la herramienta fundamental para "eliminar todo acto que atente contra el patrimonio público y el buen nombre de la República".