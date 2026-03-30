Lunes Santo con lluvias y recomendaciones por oleaje peligroso en las costas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este lunes de Semana Santa se esperan algunas lluvias de débiles a moderadas en algunas localidades del país.

Se esperan lluvias sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, entre otras provincias aledañas, producto del acercamiento de un sistema frontal más viento racheado del noreste.

En horas de la tarde, el Indomet pronostica que estas lluvias se extiendan sobre Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, entre otras localidades aleñadas.

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales, mientras que a operadores de la costa caribeña se les recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, desde cabo Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona).

En cuanto a las temperaturas, estarán ligeramente calurosas durante la tarde, siendo agradables en la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.