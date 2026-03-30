Iglesia pide evitar excesos y reflexionar en Semana Santa

Durante la misa de Domingo de Ramos, festividad que marca el inicio de la Semana Santa, el sacerdote Frankelis Rodríguez instó a las familias a vivir estos días en reflexión y sin el consumo de alcohol.

El religioso enfatizó que el propósito de conmemorar este día es por la muerte y resurrección de Jesús.

“Cero alcohol y que podamos vivir esta Semana Santa en familia, en reflexión y meditación para contemplar este misterio que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sabiendo que la meta final es resucitar con Jesús y morir al pecado, morir a las cosas que nos apartan”, expresó el sacerdote minutos antes de dar inicio a la procesión en la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, en la Ciudad Colonial.

Indicó que la disposición de abstenerse de las bebidas alcohólicas es en apoyo a lo establecido por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para mantener la seguridad y bienestar del pueblo.

El líder religioso enfatizó que optar por estas medidas garantizará el acercamiento a Jesús en estos días. También llamó a meditar acerca de la violencia intrafamiliar, ya que por encima de esto debe estar “la unidad familiar”. “El que tiene a Dios en su corazón, en su mente, no le hace daño a nadie, y saber que somos hijos de una mujer y tenemos que respetarla”, dijo.

Entre tanto, con ramos y flores en las manos, cánticos y oraciones, los fieles dieron inicio a la procesión que conmemora los últimos días de Jesús antes de su sacrificio en la cruz.

“Es un día muy importante donde Jesús es coronado como el rey de los judíos, rey de todos nosotros”, expresó el padre Frankelis Rodríguez, durante la caminata.

Cientos en procesión

Cientos de feligreses católicos del templo Nuestra Señora de Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, participaron en la procesión bajo los rayos del sol, cuando el reloj marcaba las 10:10 de la mañana, recorriendo la zona colonial por unos 50 minutos hasta llegar nuevamente a la iglesia.

Los fieles católictos, junto a otros que vestían la armadura militar romana, recorrieron la populosa zona en Santo Domingo, cuyo acto enmarca los últimos días de Jesús antes de su sacrificio en la cruz. Todos celebraban con júbilo y gozo en el transcurso de la procesión. Aunque algunos se dieron cita por primera vez, otros llevan toda una vida manteniendo la costumbre religiosa de la celebración del Domingo de Ramos.

Obispo Castro Marte

Mientras el obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, durante su mensaje de Domingo de Ramos, exhortó a la población a darle el verdadero sentido religioso a la Semana Santa, evitar excesos y consumo de bebidas, desvirtuando la esencia de la celebración de la muerte y resurrección de Jesús.

Al explicar lo que representa el sacrificio del maestro Jesús en esta época del año, citó la muerte en la cruz y lo que implica la Cuaresma, como muerte al pecado, al advertir que no existe verdadera transfiguración, sin la muerte a la descomposición social.

Sobre la muerte al pecado, al describir la Cultura de la muerte, señaló que no se puede realizar, hasta que el pueblo no tome conciencia de los daños de las bancas de apuestas, la cantidad de puntos de drogas, menores de apenas 15 años que han asesinado varias personas.

Castro Marte, a cargo de las parroquias de Higüey, La Romana y El Seibo, enfatizó en la necesidad de la armonía interna, la espiritualidad, tal y como señala el Evangelio de Mateo, cuando se refiere a subir a un monte, que es separarse, apartarse de la materialidad del ruido y darle vigencia a ese libro, a pesar de haber sido escrito 700 años, después de Cristo.

La iglesia católica realizó ayer una concurrida procesión de Domingo de Ramos en la Ciudad Colonial como parte de los actos que dan inicio a la Semana Santa.Leonel Matos / LD

La iglesia católica realizó ayer una concurrida procesión de Domingo de Ramos en la Ciudad Colonial como parte de los actos que dan inicio a la Semana Santa.Leonel Matos / LD