Abinader se reunirá con empresarios para hablar sobre crisis internacional

El presidente de la República, Luis Abinader, convocó a una reunión con representantes de diversos sectores industriales y comerciales con el objetivo de garantizar la estabilidad de precios de alimentos, productos y servicios básicos ante la prolongación de la crisis internacional que impacta los precios del petróleo y sus derivados

El encuentro está programado para este martes 31 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde en el Palacio Nacional.

“Con esto se busca dialogar con los líderes empresariales y comerciales sobre la necesidad proteger la economía de los diferentes sectores de la población y muy fundamentalmente a la población dominicana más vulnerables. El Jefe del Estado busca garantizar la estabilización de los precios de alimentos, productos y servicios básicos en este momento la crisis internacional resultante del conflicto bélico en el Medio Oriente”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Dirección de Prensa del Presidente.

En la reunión participarán los principales dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada( Conep); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Organización Nacional de Empresarios Comerciales (ONEC); Unión Nacional de Supermercados Económicas (Únase); Junta Agropecuaria Empresarial (JAD) entre otros representantes empresariales y comerciales del país.

La crisis en el Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo y sus derivados, lo que a su vez ha aumentado los precios de alimentos y servicios en diferentes países del mundo.

Se recuerda que el pasado viernes el Gobierno decidió congelar los precios de los combustibles luego de que haya aumentado unos 15 pesos en las dos semanas anteriores.