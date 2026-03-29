Policía investiga a pareja actual y expareja de mujer encontrada sin vida en Sabana Iglesia

La Policía Nacional informó que junto al Ministerio Público investigan la muerte de Yulenny Carolina Frías León, de 35 años, encontrada sin vida la madrugada de este domingo en el interior de su residencia, ubicada en la calle General Cándido Vargas, en el municipio de Sabana Iglesias, provincia Santiago.

La joven fue encontrada amordazada, con signos de violencia y quemaduras de tercer y cuarto grado.

Las autoridades informaron que varias personas, incluida la pareja actual y la expareja de la mujer, se encuentran detenidas con fines de investigación. Los mismos son interrogados por el crimen.

De acuerdo a una nota de prensa, las autoridades incautaron dispositivos móviles y la pasola utilizada por la víctima, como parte del proceso investigativo.

“La línea investigativa incluirá además otras personas que oportunamente serán entrevistadas”, informó la Policía Nacional.

La Policía Nacional también informó que busca a un hombre identificado como Víctor González Martínez, de 31 años, quien, de acuerdo a la información, es acusado de violar y dar muerte a esta joven.

De acuerdo a las informaciones, la mujer se encontraba compartiendo con unas amigas el sábado en la noche, recibió una llamada de su expareja, quien le solicitó que le comprara unos medicamentos. Esto la motivó a salir del lugar.