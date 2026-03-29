Nuevo edificio de la OMSA tuvo una inversión de más de RD$117 millones

El ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor _Ito- Bisonó, informó que el nuevo edificio administrativo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) tuvo una inversión que sobrepasó RD$117 millones, incluyendo el amueblamiento de toda la edificación

La edificación ubicada en la Prolongación 27 de Febrero, municipio Santo Domingo Oeste, y cuenta con 1,400 metros cuadrados distribuidos en tres niveles.

Bisonó sostuvo que el edificio “marca un antes y un después” para la OMSA, tanto en las condiciones en que trabajan sus colaboradores como en la atención a los ciudadanos que acuden a la institución.

El acto de inauguración fue encabezado por el presidente Luis Abinader.

Durante el mismo, el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onésimo González, destacó que gracias a la visión del presidente Abinader la entidad dispone desde hoy de una infraestructura equipada, comparable con la de cualquier empresa privada.

González agradeció al mandatario por dotar a la institución de un edificio que dignifica al empleado público y fortalece las condiciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Indicó que en la nueva edificación funcionará el Centro de Control y Fiscalización, como parte del proceso iniciado hace siete meses para elevar la calidad del servicio, comenzando por su personal y la atención que recibirá la ciudadanía.

Explicó que como parte de la transformación de la OMSA se integrarán 200 nuevos autobuses, con el objetivo de colocar el servicio al nivel del transporte público en ciudades como Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México.

Asimismo, aseguró que se implementará una combinación de nuevas unidades y electromovilidad, a fin de disminuir los tiempos de espera en las paradas y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Supervisión de la Ciudad Judicial

Tras la inauguración, el presidente Abinader también supervisó los avances en los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial Santo Domingo Oeste, levantada en terrenos contiguos a la OMSA.

Durante el recorrido, el jefe de Estado recibió detalles de las obras que albergarán el Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Ministerio Público, como parte del fortalecimiento de la institucionalidad y el acceso a la justicia en esa demarcación.

La bendición de la obra fue realizada por el padre José Muñoz, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Las Caobas, quien pidió por el éxito del proyecto y el bienestar de la ciudadanía.