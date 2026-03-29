Hallan quemado el cuerpo de una mujer que salió a buscar medicamento a su expareja en Sabana Iglesia

Un profundo dolor e indignación embargan a los familiares y residentes del municipio de Sabana Iglesia, al sur de la ciudad de Santiago, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, en un hecho ocurrido la noche del sábado, que es investigado por las autoridades como un posible feminicidio.

El cadáver fue encontrado dentro de su residencia, ubicada en la calle Cándido Vargas, en condiciones estremecedoras: amordazada y parcialmente calcinada, según informes preliminares. El hecho se registró alrededor de las 11:00 de la noche, generando conmoción inmediata entre familiares, vecinos y allegados.

De acuerdo con el testimonio de sus parientes, Yulenny había salido horas antes a compartir con una amiga y una prima en un centro de diversión del municipio. En eso, presuntamente recibió una llamada de su expareja, quien le solicitó que le consiguiera un medicamento, lo que motivó su salida del lugar.

Según narró su tío, Antonio de León, la joven se dirigió sola hacia su vivienda, donde llevaba menos de un mes residiendo. Sin embargo, tras ingresar, se perdió todo contacto con quienes la acompañaban, lo que encendió la alarma.

“Entró a la casa como a las once y pico de la noche y más nunca se supo de ella”, relató el familiar, visiblemente afectado.

Los parientes denuncian que la joven fue víctima de un ataque de extrema violencia. Sostienen que habría sido atada, amordazada con cinta adhesiva y posteriormente incendiada, por lo que no descartan la participación de más de una persona en el crimen.

“Eso no lo hizo una sola persona, eso fue planeado. Queremos justicia y que este caso no quede impune”, expresó su tío, al tiempo que exigió una investigación profunda.

Aunque algunos familiares han planteado la posibilidad de una agresión sexual, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se espera el resultado de los estudios forenses que determinen con precisión las circunstancias del hecho.

La tragedia deja en la orfandad a un niño de 10 años, lo que ha incrementado el clamor de justicia en la comunidad. Yulenny es recordada por sus allegados como una mujer tranquila, dedicada a su hogar y a la crianza de su hijo.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia, mientras que las autoridades informaron que al menos dos personas han sido detenidas con fines de investigación.

En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer el móvil del crimen y establecer responsabilidades.