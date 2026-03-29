Disminuyen las lluvias este Domingo de Ramos, pero mañana vuelven a incrementarse
El COE descontinúa los niveles de alerta
Este Domingo de Ramos, una masa de aire menos húmeda incidirá sobre el país, por lo que las lluvias se reducirán gradualmente. Sin embargo, el viento moderado del noreste y la leve incidencia de una vaguada generarán precipitaciones pasajeras, entre débiles a localmente moderadas, en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica durante la mañana.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), prevé que para la tarde, habrá incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, donde ocurrirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. Mientras que, en la noche, las lluvias predominarán hacia la zona costera atlántica.
Debido a la disminución de las lluvias, por posibles crecidas de ríos, arroyos y c Monseñor Nouel añadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias y El Distrito Nacional: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana y San Pedro de Macorís.
“Mañana lunes, desde la madrugada y durante horas matutinas, el acercamiento de un frente frío y el viento racheado y moderado del noreste provocarán lluvias localmente moderadas y aguaceros locales con ráfagas de viento hacia toda la costa atlántica y zonas aledañas. En la tarde, se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras provincias de la Cordillera Central, el sureste (incluyendo El Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente durante la noche, excepto hacia la zona costera atlántica. Se espera oleaje peligroso y viento racheado moderado a fuerte hacia las costas del país, sobre todo hacia la atlántica”.
Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo frescas durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.
En el Gran Santo Domingo Distrito habrá nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.