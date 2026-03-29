Disminuyen las lluvias este Domingo de Ramos, pero mañana vuelven a incrementarse

Este Domingo de Ramos, una masa de aire menos húmeda incidirá sobre el país, por lo que las lluvias se reducirán gradualmente. Sin embargo, el viento moderado del noreste y la leve incidencia de una vaguada generarán precipitaciones pasajeras, entre débiles a localmente moderadas, en poblados de provincias cercanas a la costa atlántica durante la mañana.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), prevé que para la tarde, habrá incrementos nubosos hacia la Cordillera Central y el suroeste, donde ocurrirán aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento. Mientras que, en la noche, las lluvias predominarán hacia la zona costera atlántica.

Debido a la disminución de las lluvias, por posibles crecidas de ríos, arroyos y c Monseñor Nouel añadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias y El Distrito Nacional: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San José de Ocoa, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana y San Pedro de Macorís.

“Mañana lunes, desde la madrugada y durante horas matutinas, el acercamiento de un frente frío y el viento racheado y moderado del noreste provocarán lluvias localmente moderadas y aguaceros locales con ráfagas de viento hacia toda la costa atlántica y zonas aledañas. En la tarde, se espera que estas precipitaciones se extiendan hacia otras provincias de la Cordillera Central, el sureste (incluyendo El Gran Santo Domingo) y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente durante la noche, excepto hacia la zona costera atlántica. Se espera oleaje peligroso y viento racheado moderado a fuerte hacia las costas del país, sobre todo hacia la atlántica”.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo frescas durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

En el Gran Santo Domingo Distrito habrá nubes dispersas y algún chubasco aislado durante la tarde.