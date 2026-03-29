CNTU llama a transportistas a la reflexión y a conducir con prudencia esta Semana Santa 2026

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, invitó a los conductores a mantener la prudencia para evitar accidentes de tránsito durante la Semana Santa 2026.

Pérez Figuereo llamó a los transportistas a revisar los vehículos para evitar accidentes, coches u otros siniestros viales que puedan manchar los días de reflexión por lo que se destaca la Semana Mayor.

“No usar el celular mientras manejan, a respetar las leyes de tránsito, no consumir bebidas alcohólicas mientras manejan, a chequear los neumáticos, la parte motora y mecánica. Evitar derramamiento de sangre, accidentes fatales que ocurren en fechas justamente como la que estamos iniciando”, contó el líder sindicalista a este medio.

A través de la campaña “Yo me comprometo por la vida”, el presidente de la CNTU destacó las labores que se han desempeñado tras varios años de seguimiento durante los días de Semana Santa, asegurando que este movimiento ha logrado que las tasas de siniestros viales reduzcan.

“Cada año hay menos muertos que aparecen en la estadística y es por el trabajo que hacemos cada día en la preocupación de nosotros que transportamos a las personas de que vayan sanas y salvas de origen a destino”, resaltando la labor de los miembros de la CNTU y grupos aliados, el G12 y todas las instituciones del transporte en República Dominicana.

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Además, estas labores se desarrollan en conjunto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), RD Vial, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el Ministerio de Interior y Policía.

SE mantendrá costo del transporte

William Pérez Figuereo recordó que los transportistas mantendrán el costo del pasaje debido a que la mayoría de los conductores utilizan el Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible en sus vehículos y este ha mantenido su precio estable.

A pesar de los debates que se han generado por el alza en el costo de la gasolina, los transportistas mantendrán el precio del pasaje hasta que se vean afectados.

“Advertirle a los choferes que no se aventuren a subir el pasaje porque pueden ser sancionados y hasta se puede decir que pueden ser desprevenidos sus rutas. Porque es de uno aventurarse, aumentar el pasaje; tiene que llevar esa propuesta al Intran y el Intran es que tiene la facultad de poder decirte a ti, sube 1 peso, 2 pesos, lo que sea”, manifestó.

Reconoció que el presidente Luis Abinader ha sido un abanderado de los transportistas manteniendo el precio del GLP.

“Hay que reconocer que el presidente de la República ha sido uno de los presidentes que menos ha lesionado al pueblo en materia de la variable de los precios de los combustibles. Es el único que, aunque hay dificultad, ha mantenido el GLP inalterable”, agregó.

Resaltó que en aumentos de la gasolina pasados aún ha sido mantenido el precio y esta vez será igual. Tomarán hasta el viernes para evaluar si esto le generaría pérdida y así tomar la decisión de un reajuste.