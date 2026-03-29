Activan búsqueda de hombre “altamente peligroso” vinculado en muerte de mujer encontrada en Santiago

La Policía Nacional activó la búsqueda de Víctor González Martínez por la violación y asesinato de Yulenny Frías de León, en Sabana Iglesia de Santiago de los Caballeros.

A través de una circular, la policía señala que el fugitivo de 31 años es “altamente peligroso”, por lo que se exhorta a la ciudadanía a dar parte a las autoridades si tiene alguna información de su paradero.

Según señala la policía, hay varias personas detenidas, incluyendo a la pareja actual y expareja de la víctima, quienes se encuentran detenidos para fines de investigación y están siendo interrogados.

También fueron incautados dispositivos móviles y la pasola utilizada por la víctima, como parte del proceso investigativo. La línea investigativa incluirá además otras personas que oportunamente serán entrevistadas.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, la víctima fue vista por última vez la noche del sábado 28 de marzo, mientras compartía en un establecimiento de comida del municipio.

Según el levantamiento oficial del médico legista actuante, ésta presentaba indicios de haber sido atada de manos y amordazada, así como quemaduras de tercer y cuarto grado en las extremidades superiores e inferiores.

Las autoridades actuantes informaron que la causa exacta de muerte será determinada mediante autopsia médico-legal en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago.