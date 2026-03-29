¿Es Abel Martínez parte o no de la carrera presidencial del PLD?

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fijó para el domingo 18 de octubre la realización de su proceso de consulta, en donde escogerán cuál será el aspirante presidencial que encabezará su propuesta de cara a las elecciones de mayo de 2028.

La idea del PLD es realizar un proceso similar al que hicieron en octubre de 2022, al cual denominaron “consulta ciudadana”, donde ciudadanos no empadronados en otros partidos políticos podrán escoger qué propuesta presidencial apoyar.

Entre los aspirantes en esa competencia interna figurarán Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti y el exministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo; sin embargo, quien no aparecerá entre las opciones será la persona que resultó beneficiada en ese primer proceso, el excandidato presidencial, Abel Martínez.

Previo a la oficialización del proceso por parte de la cúpula del PLD, Martínez solicitó ser retirado manifestando que lo que pretende realizar el partido de la estrella amarilla violaría lo instituido tanto en las leyes electorales como en la Constitución dominicana.

“He sostenido que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico transparente. Un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestras leyes y de nuestros propios Estatutos, termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. La coherencia no se proclama: se practica. Prefiero la soledad de firmeza que el aplauso de la contradicción”, reseña el documento enviado a las autoridades del PLD.

Esa posición ha sido la mostrada por Martínez desde el primer momento que en el partido de la estrella amarilla se habló de repetir el mismo proceso, en búsqueda de comenzar a promover su figura presidencial un año antes.

Sin embargo, aunque inicialmente había mostrado su desacuerdo, indicó que el escenario actual plantea un “doble desafío”, ya que no visualiza de manera oportuna “adelantar un método formal de selección como una primaria”; no obstante, entendía que no convenía “esperar pasivamente hasta los plazos finales, sin una construcción política previa, porque ello debilitaría nuestras posibilidades reales de competir con éxito”.

Martínez ha manifestado desde entonces que mantiene sus aspiraciones a ocupar la candidatura presidencial del PLD y que se presentará como precandidato en junio del próximo año, cuando está supuesta a iniciar la precampaña electoral.

A pesar de eso, tras la reunión del comité político del pasado miércoles, el secretario general del PLD Jhonny Pujols señaló que Martínez se pronunciaría “más adelante” sobre su participación o no en el proceso; sin embargo, a través de un audiovisual enviado a los medios de comunicación, el exlegislador señaló que su posición sigue “siendo la misma”.

Lo que dice la ley

La Ley 33-18 de Agrupaciones, Movimientos y Partidos Políticos dicta que la fecha para el inicio de la precampaña electoral es el 4 de julio del próximo año. Ese periodo, finalizado en octubre de ese mismo año, habilita a las entidades políticas realizar primarias abiertas o cerradas, así como otras modalidades para escoger al candidato presidencial que postularán.