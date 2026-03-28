Reprograman para las 5 de la tarde vuelo suspendido desde el AILA a Madrid

El director corporativo de Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), Luis López, informó que el vuelo 2W 3410, suspendido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) con 435 pasajeros varados, saldrá este sábado a las 5:00 de la tarde.

La ruta estaba prevista para cubrir Santo Domingo-Madrid (SDQ-MAD); la noche del jueves fue interrumpida debido a un inconveniente mecánico detectado en la aeronave, obligando a posponer la operación por razones de seguridad.

Muchos de los pasajeros de este vuelo afirmaron que permanecieron durante largas horas sin información clara ni asistencia adecuada sobre el inconveniente, además de estar desde tempranas horas de la tarde del jueves, y no fue sino hasta el mediodía del viernes cuando comenzaron a recibir respuestas parciales sobre la situación.

La reacción por el tardío fue una especie de amotinamiento en la parte frontal del aeropuerto por el ambiente “angustiante y desesperante” que ellos describieron vivir, donde empleados de la aerolínea los dejaron “a su suerte”, sin orientación precisa sobre el estatus del vuelo ni sobre posibles soluciones.

Para mantener el orden y la seguridad del aeropuerto, parte de los pasajeros fueron trasladados hacia distintos hoteles de la capital y, según sostuvo el director corporativo López, ya fueron avisados sobre la restauración de su vuelo.

Añadió que serán trasladados a la 1:00 de la tarde a la terminal aeroportuaria y a las 5:00 de la tarde saldrán en el mismo avión que fue reparado.