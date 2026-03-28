Policía detiene en Hato Mayor a tres hombres buscados por muerte de joven en sector 27 de Febrero

Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), capturaron la madrugada de este sábado, en Hato Mayor, a tres hombres que eran buscados de manera activa con relación a la muerte por heridas de bala de Yeuri Johansel Acosta, de 19 años, en un hecho ocurrido la madrugada del pasado 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, Distrito Nacional.

Los detenidos son Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23, y Joel González Valverde “(Li) y/o Compañero”, quienes eran activamente buscados en atención a órdenes de arrestos. La mediación de familiares influyó en la captura de los prófugos.

La policía dice que el hecho se produjo motivado por conflictos "interdelincuenciales".

En poder de los detenidos se ocupó un fusil AR15, la cual fue utilizada para cometer el crimen antes citado.

Previamente, los investigadores ocuparon el vehículo Honda Civic, blanco, utilizado por los ahora detenidos para escapar de la escena.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo mientras el hoy occiso se encontraba compartiendo con varias personas en la vía pública, momento en el cual fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en el referido vehículo. El hecho quedó captado en video.

Los detenidos serán sometidos a la justicia, vía el Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.