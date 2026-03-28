Gobierno suspende desfile militar del lunes 30 de marzo "por austeridad"

El Poder Ejecutivo anunció la suspensión del tradicional desfile cívico militar organizado para este lunes 30 de marzo en Santiago, debido a la situación económica que a traviesa el país, según consta en una nota de prensa de la Presidencia.

La Dirección de Prensa del Presidente informó, sin embargo, que seguían normales las demás actividades conmemorativas a honrar a los héroes de la Batalla del 30 de Marzo, que se iniciarán con el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol.

"El gobierno del presidente Abinader valora las tradiciones patrióticas de los dominicanos y la moral en alta de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin embargo entiende que en estos momentos se debe ahorrar y priorizar los recursos del Estado, ante la crisis post guerra de Irán", indica el referido comunicado de prensa enviado a este diario.

Otros actos en Santiago

El presidente tiene en agenda encabezar un acto de entrega de títulos de propiedad en Santiago.

Además, el gobernante entregará una cancha techada en Cienfuegos, Santiago Oeste.

La agenda del mandatario este lunes concluirá en Santiago con la inauguración de una cancha techada en Licey al Medio.

Martes 31 de marzo, Samaná

La agenda del presidente Abinader del martes 31 de marzo, iniciará en Samaná con la inauguración de la entrada a la provincia.

Para concluir su agenda, el mandatario encabezará una Mesa de Trabajo en Arroyo Barril, donde se evaluarán los proyectos de desarrollo en curso y las necesidades prioritarias de la comunidad.