Muere Federico Franco, ex viceministro de Medio Ambiente, en accidente de tránsito en Santiago

El exviceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Alberto Franco Taveras, falleció este sábado tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Santiago.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho se registró pasada las 2:00 de la tarde, en el cruce de Quinigua, en la autopista Joaquín Balaguer, en dirección Este-Oeste, cuando Franco se desplazaba en motocicleta desde Santiago hacia Navarrete.

Primeras versiones del caso indican que en el trayecto habría intentado esquivar un hoyo en la vía, lo que provocó que colisionara de frente con un vehículo pesado.

Franco Taveras ocupó el cargo de viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad desde el 16 de agosto de 2020 hasta el año 2024, cuando fue sustituido por Carlos Augusto Batista Batista.

El accidente que cobro la vida de Federico provocó un kilométrico taponamiento vehicular que permaneció por varas horas.

Tras conocerse la noticia, amigos, allegados y compañeros de su organización política han expresado su pesar por el fallecimiento, destacando su trayectoria en la función pública y su compromiso con la protección de los recursos naturales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del accidente, ni se ha informado sobre los actos fúnebres del exfuncionario.

Medio Ambiente lamenta situación

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó su “más profundo pesar” por el fallecimiento del viceministro.

“Durante su paso por la institución, Franco contribuyó al fortalecimiento de la gestión ambiental del país, especialmente en la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Desde este ministerio, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y relacionados, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación.