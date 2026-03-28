El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la incidencia de una vaguada continuará generando aguaceros durante este sábado, especialmente en horas de la tarde.

Esta vaguada localizada en varios niveles de la troposfera estará aportando aguaceros dispersos, de moderados a fuertes, con ocasionales tormentas eléctricas y ráfagas de viento localizadas en distintas regiones del país, especialmente en zonas noreste, la zona fronteriza, la Cordillera Central y el litoral costero caribeño.

El Indomet pronostica que estas lluvias disminuirán gradualmente en la noche.

provincias en alerta

Ante este sistema, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 16 provincias en alerta ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

A la noche del viernes, se mantenían en alerta amarilla las provincias Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Mientras, que en alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat y Monseñor Nouel.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, se les recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

domingo

Para mañana se espera que las precipitaciones empiecen a disminuir tanto en intensidad y frecuencia, debido a un ambiente con menor contenido de humedad, sin embargo, no se descarta que en horas de la tarde ocurran aguaceros dispersos con tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serán en Santo Domingo, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Azua, Bahoruco, entre otras, debido a la incidencia de una débil vaguada y al viento acelerado del este/noreste.