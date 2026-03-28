53 años del asesinato de Goyito: Un mártir de la prensa víctima del régimen de Balaguer

Un día como hoy, 28 de marzo de 1973, fue asesinado el periodista Gregorio García Castro, conocido popularmente como "Goyito". Fue víctima de la represión política durante el gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer.

La sangre de este mártir de la prensa fue derramada justo en el pavimento de una casa ubicada en la calle Las Mercedes esquina José Reyes, en la Ciudad Colonial.

Allí, a los 53 años de su asesinato, su familia junto al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), como cada año, honraron su memoria con una caminata y ofrenda floral en el lugar que aquel día dio su último suspiro y cayó abatido por los generales Pérez y Pérez/Cruz Brea.

Bajo los rayos del sol, el sudor en la frente y lágrimas en las mejillas, Enrique García Frómeta recordó con nostalgia a su padre, "Goyito".

Expresó que siempre lo llevará en su memoria como un hombre que amaba informar y que, en sus días finales, dio la vida por el ejercicio periodístico.

"Mi padre fue un ser amoroso, cariñoso y solidario con todo el mundo; a veces ni llegaba a mi casa en los últimos tiempos por la persecución contra él", expresó con voz entrecortada.

Seguido de esto dijo: "Mi padre tiene un compromiso eterno con el periodismo; él prefirió eso a disfrutar del poder, porque el poder siempre tuvo detrás de él para que ocupara una posición o algo, para que bajara el tono, pero ni siquiera en pleno derecho lo hizo".

Enrique García Frómeta, hijo del periodista Gregorio García CastroLeonel Matos

Indicó que su padre, así como otros mártires de la prensa dominicana que ejercieron el periodismo con libertad, su mayor deseo es que marzo sea declarado mes de la "Libertad de prensa y Libertad de Expresión" en honor a los mártires dominicanos.

Asimismo, señaló que el proyecto de ley se está formalizando junto al Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Instituto de Previsión y Protección del Periodista y los demás gremios de la prensa.

Una voz no silenciado

Durante las honras de Goyito, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez Novas, destacó la importancia de no olvidar a los mártires de la prensa dominicana y la libertad de expresión, debido a que estas muertes representan un antes y un después en el ejercicio periodístico.

"Nuestro pueblo no está llamado a olvidar cómo sus buenos hombres lograron teñir esta tierra con su sangre, luchando por la libertad de prensa y la libertad de expresión, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región", dijo Pérez Novas.

El también maestro de periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), finalizó su alocución diciendo que, "aunque Goyito no existe, hoy físicamente hablando, ha logrado con su ejemplo emular, ha dejado las huellas para que hoy ustedes, como nobles periodistas, nos demos la oportunidad de caminar por esas huellas de la intolerancia".