El Inacif quema más de 8 toneladas de drogas en el primer trimestre 2026

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que destruyó en el primer trimestre de este 2026 más de ocho toneladas de drogas, la mayor parte cocaína ocupada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según notificaron a la prensa.

La más reciente actividad de destrucción de drogas, realizada el jueves, alcanzó un total de 549 kilogramos y 992 gramos, información que establece un informe del Inacif con los detalles del proceso llevado a cabo en el período del 8 enero al 26 de marzo del presente año.

El Inacif quemó 449.788 kilogramos de cocaína, que representan un 81.78%, y 90 kilogramos 601 gramos de marihuana, para un 16.47%. También, incluyó 8 kilogramos 456 gramos de crack, con un 1.54%, y 1 kilogramo 34 gramos de éxtasis, para un 0.1880%, así como 113 gramos de hachís, equivalentes al 0.0206%.

El informe indica que desde inicio de año hasta la fecha han sido quemados un total de 8 mil 51 kilogramos 531 gramos, incluyendo 6 mil 440 kilogramos y 405 gramos de cocaína (79.99%), que representa la mayor cantidad, seguido de marihuana con 1,227 kilogramos y 395 gramos (15.24%).

Asimismo, han sido destruidos otros tipos de drogas, como: ecgonina, crack, éxtasis, metanfetamina, hachís, heroína y ketamine, correspondiente al 4.77% restante.

Además, fueron quemados 104 kilogramos y 313 gramos de otras sustancias que, tras practicarles los análisis correspondientes, se determinó que no correspondían a drogas.

La actividad a cargo del órgano forense se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.