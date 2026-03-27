Decenas de pasajeros varados en el AILA por desperfecto de avión que iba a Madrid

Decenas de pasajeros quedaron varados este viernes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, luego de que una aeronave sufriera un desperfecto mecánico.

El vuelo 2W 3410 de la aerolínea World2Fly, que cubriría la ruta Santo Domingo–Madrid (SDQ-MAD), la noche del jueves, se encuentra retrasado sin que hasta el momento se haya informado una hora concreta para su salida.

De acuerdo con informaciones ofrecidas, la demora se debe a un inconveniente mecánico detectado en la aeronave, lo que obligó a posponer la operación por razones de seguridad.

Sin embargo, la falta de actualizaciones ha generado inquietud entre los pasajeros, quienes permanecen a la espera de información oficial sobre la reprogramación del vuelo y la asistencia correspondiente.

Algunos afectados denunciaron que la aerolínea no ha ofrecido respuestas claras ni acompañamiento adecuado, asegurando que han sido dejados “a su suerte” en el aeropuerto, sin orientación precisa sobre los próximos pasos.