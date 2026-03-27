Evangélicos llaman a vivir una Semana Santa con "responsabilidad y recogimiento"

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, citó a la ciudadanía a recibir y vivir esta Semana Santa con prudencia y sentido espiritual.

Lacen enfatizó que esta temporada constituye un espacio propicio para que las familias dominicanas se conecten con lo espiritual y lo sagrado, en medio de un contexto global y local caracterizado por el debilitamiento de los valores humanos y espirituales.

El Pastor tambien destacó que, para la comunidad cristiana, esta fecha tiene una gran trascendencia, ya que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se desarrollan múltiples actividades espirituales como vigilias, retiros, congresos, cultos y jornadas de formación, orientadas a fortalecer el compromiso cristiano y la vida en comunidad.

En esa línea sostuvo que la Semana Santa no debe restringirse a un período de descanso o recreación, sino asumirse como un tiempo de introspección, recogimiento y renovación de la fe, recordando el sacrificio de Jesucristo y el propósito redentor de su muerte y resurrección.

Asimismo, reiteró el llamado a la familia dominicana a hacer un alto en medio de las dificultades sociales actuales y propiciar una reconexión con los valores del Evangelio, tales como el amor al prójimo, la empatía, el perdón y la solidaridad.

“Es un momento oportuno para reflexionar sobre nuestras acciones y retomar el camino que nos conduce a una mejor sociedad, basada en principios que dignifican al ser humano y fortalecen la convivencia pacífica”, expresó.

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica exhortó a toda la población a vivir esta Semana Santa con responsabilidad, recogimiento y compromiso espiritual, promoviendo la paz interior, el bienestar colectivo, el respeto y la tolerancia, pensando en la fragilidad de la vida y mediando los conflictos que se presenten para vivir en paz y armonía.