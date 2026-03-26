Omar Fernández se casa con Alexia Rubio

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, contrajo matrimonio con su pareja Alexia Rubio la noche de este jueves durante una ceremonia íntima realizada en un hotel de la capital.

El matrimonio fue por la vía civil y a la misma solo asistieron familiares y amistades cercanas a la pareja.

La relación entre el legislador y Alexia es pública desde el mes de marzo del año pasado. La pareja anunció el compromiso el pasado mes de diciembre.

El hijo del expresidente Leonel Fernández saltó a la principalia del escenario político desde el momento es que fue electo como diputado en los comicios del 2020.

En los últimos años, la Fuerza del Pueblo, le ha dado principalia y se ha debatido si este podría ser candidato presidencial por encima de su papá para el 2028.