Mantienen alertas meteorológicas ante riesgo de inundaciones por vaguada

Una vaguada provocará condiciones húmedas e inestables sobre el territorio nacional junto con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Este pronóstico incidirá especialmente sobre las provincias de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Santo Domingo principalmente durante la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Asimismo, el Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene los niveles de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas para las provincias de El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel y Espaillat.

Las temperaturas estarán calurosas en el día siendo agradables en la noche, la madrugada y temprano en la mañana especialmente en zonas montañosas así como los valles del interior del país debido al viento fresco del noroeste con episodios de nieblas o neblinas matutinas.

Para mañana viernes habrá un patrón meteorológico húmedo e inestable sobre el entorno donde desde la madrugada y horas tempranas de la mañana se esperan aguaceros y posibles tronadas en poblados cercanos a la costa Atlántica y para la tarde las lluvias se intensificarán con aguaceros más fuertes además de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias más afectadas serán el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez y Espaillat, así como en otros poblados de la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.