Más de 100 dominicanos respaldan la firma del “Acuerdo de Liberación de Cuba”

Un conjunto de dominicanos respaldaron la firma de un “Acuerdo de Liberación de Cuba”, el cual fue suscrito por los líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambios el cual marcaría un punto de partida en la ruta hacia una “transición tan difícil y compleja, como absolutamente necesaria e impostergable, que deberá incorporar generosamente a muchos otros actores”.

A través de una proclama, firmada por 100 de actores civiles y sociales incluyendo a la plana mayor del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), estos aseguran que la firma de ese acuerdo evitarían daños “sociales y humanos” mayores a los ya sucedidos.

A continuación la Proclama integra:

PROCLAMA DE LOS DOMINICANOS A LOS CUBANOS

En el espíritu de Montecristi y en respaldo al Acuerdo de Liberación de Cuba:

La nación cubana y su sufrido pueblo necesitan poner fin al régimen totalitario y fosilizado que los oprime desde hace décadas, y que ha entrado en su fase terminal. Es necesario que todos los pueblos de Las Américas —especialmente el dominicano— los apoyen en esa ardua tarea de verdad, justicia y solidaridad fraterna, para que ellos recuperen sus libertades en democracia, para que la soberanía nacional sea sostenida por la soberanía popular, la prosperidad venga de la mano de una profunda transformación productiva, y puedan encontrar la unidad y la reconciliación después de tanta discordia y negación de la cubanidad, identidad “de ese pedazo de la humanidad que nos queda más cerca”.

¡Cubanos!, hermanos de sangre, historia y destino: Hoy, desde esta tierra que le arrebató la libertad a una implacable dictadura de treinta años, desde la República Dominicana —cuna de héroes que soñaron con una patria libre y unida—, alzamos nuestra voz para decirles: ¡No están solos!

Antes de que se produzcan daños sociales y humanos mayores y difíciles de revertir, es preciso que ustedes emprendan el camino trazado en el Acuerdo de Liberación de Cuba —suscrito por los líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambios— asumiéndolo como un punto de partida en la ruta hacia una transición tan difícil y compleja, como absolutamente necesaria e impostergable, que deberá incorporar generosamente a muchos otros actores.

En una dramática etapa de la historia universal, cuando el mundo se dividió en dos poderosos bloques políticos, ideológicos y militares durante la Guerra Fría, la Patria de Martí —la que contribuyó a fundar la espada gloriosa de Máximo Gómez y tantos dominicanos— quedó lamentablemente atrapada en las agudas contradicciones entre esas superpotencias y sus aliados tras la crisis de octubre de 1962 —la más peligrosa vivida por la humanidad—, quedando cubierta por los pactos protectores que consolidaron en el poder la llamada Revolución Cubana.

Las consecuencias de ese momento crítico para todo el continente fueron tremendas de muchas maneras. Pasada la fase inicial de siembra de ilusiones redentoras, y el entusiasmo de las fementidas “victorias” del David contra Goliat, fue quedando en claro que esa revolución —que prometió “el hombre nuevo” en una sociedad superior en marcha hacia un estadio más alto de la evolución humana— terminaría por ser una gran impostura, un régimen degradado y degradante de la condición humana, el último fracaso catastrófico del humanismo sin Dios. En lo adelante, ese régimen de pensamiento único y cerrado solo se mantendría a partir de la década de los años 90 con dura represión, adoctrinamiento e intimidación, estimulada o tolerada en buena medida por el cinismo, la indiferencia o la complicidad con que tanto los gobernantes de EE. UU. como la mayoría de los gobiernos de todo el hemisferio tratarán esa realidad dolorosa, despiadada, enconada, sin reparar en que sus consecuencias nefastas se proyectarán, con mayor o menor intensidad sobre todas Las Américas, en especial sobre Venezuela y Nicaragua.

Tras el rapto eufórico de las élites globalistas de Occidente y el mundo, en ocasión del derrumbe incruento del campo socialista y la URSS, fugadas estas a la utopía de la creación del llamado Nuevo Orden Mundial bajo su hegemonía, no se supo o no se quiso aprovechar el luminoso y oportuno mensaje del Papa San Juan Pablo II: “que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo”, para dar paso a una transición hacia las libertades y la apertura hacia el pluralismo de una sociedad abierta y una economía productiva, así como al reconocimiento de la dignidad esencial de los opositores de dentro y de fuera.

Antes al contrario, se emprendería una etapa de lanzamiento del Socialismo del Siglo XXI, que nos traería a estos escenarios distópicos, polarizados, encanallados del presente, que convergen e interactúan en el contexto de un Orden Global que se derrumba progresivamente, en medio de una Guerra Mundial híbrida, y de una aguda crisis de civilización a escala planetaria, en la que el imperio del Crimen Organizado Transnacional, en extrañas alianzas con el fundamentalismo islámico y el totalitarismo transhumanista, amenaza de mil formas la condición humana.

En el nuevo orden internacional que va surgiendo, entre las estruendosas luchas de las superpotencias mundiales que reclaman sus áreas de influencia naturales, se perfila con claridad y firmeza el objetivo estratégico de crear un nuevo orden de relaciones panamericanas, con raíces culturales e históricas muy hondas y fuertes. En este nuevo orden se asocian estrechamente la seguridad continental con la cooperación y la inversión para el desarrollo en libertad y democracia, para cimentar verdaderas relaciones de alianzas y amistad, no de vasallaje ni de miedo.

El Caribe antillano, y más concretamente “las tres hermanas”-Cuba, Dominicana y Puerto Rico-han sido, son y serán la tercera frontera geopolítica de los Estados Unidos; y, como expresó José Martí con clarividencia genial, en una carta histórica a su fraterno amigo dominicano Federico Henríquez y Carvajal: “Las Antillas Libres salvarán la independencia de nuestra América y el honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo”.

Una Cuba libre, proclamando con fuerza la consigna Patria y Vida, resulta fundamental para que Las Américas vuelvan a la tarea de construir el mayor espacio de seguridad, libertad y prosperidad del mundo, en una América para todos los americanos: los del Sur, los del Norte y los del Centro y las Antillas. Una América para que toda su gente se sienta integrada a la producción al consumo y a una ciudadanía efectiva, dentro de una auténtica comunidad de naciones, con valores compartidos de cultura y civilización.

Dominicanos, tomemos conciencia de las exigencias del momento histórico; y acompañemos con fraternal solidaridad a Cuba, y a su noble y sufrido pueblo, en su camino hacia la recuperación de libertades, su prosperidad y su soberanía…como base de su futuro, de su reconciliación, unidad y renacimiento nacional.

Hermanos cubanos, desde esta tierra que también es suya, les decimos que la libertad es posible, que el régimen que los oprime es insostenible. Que el espíritu de Montecristi —ese grito de unidad y valentía— los acompaña. Que no están solos. Que América entera, y especialmente los dominicanos, estamos con ustedes.

¡Por una Cuba libre, soberana y próspera! ¡Por la unidad de América en libertad!

Firmado: Por los dominicanos que creen que la libertad de los pueblos y la de las personas deben ir de la mano.

1. Lic. Pelegrín Castillo Semán. Presidente de la Fuerza Nacional Progresista y Vicepresidente Político de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Ex-Ministro de Energía y Minas (2014-2015) y Ex. Diputado

2. Dr. Manuel Núñez Asencio. Intelectual y escritor. Premio Nacional de Ensayo.

3. Lic. Joaquin Ricardo García, ex Ministro de Relaciones Exteriores

4. Elías Wessin Chávez, Diputado Nacional. Presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC). Ex Ministro de Deportes

5. Óscar Haza. Periodista.

6. Dr Virgilio Malagon PHD. Economista.

7. Fernando Abreu. Presidente de Patria Libre.

8. Diác. Darío Vargas. Por ProNación

9. Padre Robert Brisman.

10. Danilo Ginebra. Gestor cultural.

11. Diputado PARLACEN Ismael Reyes Cruz. Presidente del Partido Demócrata Institucional.

12. Alejandro Miguel Ramírez Susańa. Presidente de Movimiento de Acción Cristiana ( MAC)

13. José Antonio Flaquer. Movimiento de Acción Cristiana.

14. Gabriel del Río Dońe. Presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista.

15. José Peguero. Periodista

16. Óscar de la Maza.

17. Rafael Battle de la Maza.

18. Yolanda Espinal de De la Maza

19. José B Báez Guerrero. Abogado y Periodista.

20. Dra.Laura del Pilar Gil Fiallo. Historiadora, docente y crítica de arte.

21. Hipólito Ramírez. Presidente de Junta Democrática Dominicana (JDD)

22. Prof. Felipe Cuello. Economista. ProNación.

23. Alejandro Arredondo. Economista.

24. Diputado PARLACEN Jesús Batista Suriel. Fuerza Nacional Progresista.

25. Rafael Cespedes, Consultor Electoral

26. Dr Luis Manuel Piantini, economista y diplomático .

27. Juárez Castillo Semán, abogado y dirigente FNP.

28. Vinicio Castillo Semán, abogado y dirigente FNP.

29. Lic. Samuel Sena. Presidente de CDSSD.

30. Hernani Aquino. RD por lo Alto.

31. Arq. Johannes Perez Guerra

32. Rafael Acosta, ex director MICM

33. Manuel Moisés Montás. Economista y Empresario Dominicano.

34. Mike Reyes, Manhattan GOP

35. José Manuel Luna Valiente, Economista.

36. Dr. Santos Willi Liriano Mercado, abogado, dirigente social y político FNP.

37. Damaris Patrocinio. FOMUDEVI.

38. Ezequiel Molina (hijo). Economista.

39. Lic Osvaldo Montalvo. Economista. ProNación.

40. Rafael Acevedo. Sociólogo y experto en demoscopia.

41. Dr. José Ricardo Taveras Blanco. Abogado y ex Director de Migración, ex Diputado.

42. Ing. José Luis Moreno San Juan. Experto en Energía.

43. Arq. Luis Guzmán. Urbanista y Planificador.

44. Pedro Desiderio Blandino Canto. Embajador.

45. Ing. Luis Alou.

46. Fidel Lorenzo Meran. Presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social.

47. Lic. Julio Cesar Sánchez Suero.

48. Juan H. Folch H, Mayor General FARD( R)

49. Dr. Martín Almonte. Abogado, fundador de la Asociación de Abogados Católicos.

50. Asociación de Abogados Católicos de RD mediante resolución 231 de su Junta de Directores.

51. Miguel Ángel Cordero Mejía. General ERD (R). Profesor Altos Estudios para la Defensa. Comunicador.

52. Dr. Ricardo Rojas León, Docente de Derecho Constitucional y Derecho Penal

53. Priyanka Rodríguez Mercedes. Psicóloga, Comunicadora y Dirigente social y de FNP.

54. Frank Lithgow.

55. Leonor Asilis

56. Dr Juan Gonzalez, politólogo y profesor universitario.

57. Josefita Caolo Vda Henríquez.

58. Federico Henríquez Caolo.

59. Lic Sergio Cabrera Bonilla. Abogado, SG FNP.

60. Dr. Manuel Valdez. Pte. Foro Social de la República Dominicana. Partido Nueva Generación (PNG)

61. Leo Oscar Wachsmann Fernandez

62. Prof. Arch. Richard Moreta Castillo.

63. Soraya Castillo de Berges. Comunicadora y defensora de valores ciudadanos.

64. María del Pilar Amiama Dina.

65. Ángel J. Gomera Peralta. Abogado y docente.

66. Lic Luis Marte Matos. Experto en marketing y asesor de empresas.

67. Martharís Rivas Reyes. Comunicadora y activista ProVida.

68. Lic. Nilo Vinicio De La Rosa. Presidente.Sociedad Dominicana de Protección de Datos (SDPD)

69. Lic. Omayra Álvarez . Presidente de Juventud Con Una Misión (JUCUM)

70. Dra Milqueya Portes. VP FNP. Ex Gobernadora Rotaria, líder histórica del sector farmacia.

71. Ramón Estevez Lantigua. Coronel FARD ( R)

72. Ing José Peralta Geólogo, PHD Petrologia.

73. Noelia Hazin. Comunicadora .

74. Lic. Pelegrin Castillo Arbaje. Abogado.

75. Ing. Agrónomo Carlos Emilio Lulo. Empresario Agrícola y Dirigente FNP.

76. Dr. Rafael Fermín Delgado. Médico.

77. Lic. Francis Rodríguez Sánchez. Abogado, comunicador y ex regidor SFM

78. Orlando García.

79. Moises Vargas E. Abogado.

80. Lic. Arcadio Bonilla. Abogado y político.

81. Lic. Rosangel Paulino. Especialista en Administración Pública.

82. Inosencio Santana Meran

83. Ricardo López. Ex regidor y dirigente político

84. José Radhames Almonte

85. Lic. Marino Elsevit Pineda. Abogado

86. Silverio Vásquez Fernández

87. Nelson Vásquez

88. Euar Veras. Empresario

89. Héctor de León

90. María Eunice Bueno

91. Anny J. González

92. Margarita Vásquez

93. Josefina Cabrera

94. Rafael Veras

95. Antonio Gil Checo

96. Gissel Cuevas

97. Zoraida Montero

98. Zoila Mordan

99. Francia Luna

100. Elizabeth Cuevas

101. Guarionex Paulino

102. Domingo Gil. Comerciante