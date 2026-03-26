Abinader pondrá en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril

El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 200-26 mediante el cual se crea la Comisión para la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, con el objetivo de impulsar la preservación, difusión y fortalecimiento de la memoria histórica nacional.

La disposición gubernamental fue emitida casi 16 años después de que fuera promulgada la ley 113-10, promulgada en julio del 2010, que ordenaba la creación del museo.

De acuerdo con el decreto emitido el jueves 26 de marzo, la comisión estará presidida por Jottin Cury David, junto a Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix, Fernando Arturo Báez Guerrero, Héctor Sucre de Jesús Feliz Carbuccia, Ilonka Nacidit Perdomo Sánchez, Isaac Rudman Majnsztejn, Juan Manuel Lora de León, Ludovino Fernández Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández y Raúl Tamayo Morilla Rodríguez, quienes desempeñarán sus funciones de manera honorífica.

Esa comisión preparará, organizará y coordinará, junto a las entidades que integran el Patronato Rector, las acciones necesarias para la designación del director general del museo, así como para su puesta en funcionamiento.

Asimismo, la Comisión será una dependencia funcional del presidente de la República y estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia.

Mediante el decreto se exhorta a los ministerios e instituciones vinculados a colaborar con la Comisión, especialmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en lo relativo a la adecuación estructural del local donde funcionará el museo.

El referido decreto será remitido al Ministerio de Cultura, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Administración Pública, Academia Dominicana de la Historia, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Archivo General de la Nación y demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.

Patronato rector

De acuerdo con la ley 113-10, el patronato será la entidad encargada de la dirección y la administración del Museo y del cuidado de los bienes de la institución, siendo responsable de sus bienes y del enriquecimiento de su patrimonio, de acuerdo con la presente ley y los estatutos de la entidad.

El mismo estará compuesto por la Fundación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, la Fundación Coronel Juan María Lora Fernández, la Sociedad Caamañista Internacional, la Fundación Caamaño, la Fundación Manuel Ramón Montes Arache, la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, el Archivo General de la Nacional y la Comisión Permanente de Efemérides Patria.

Estos serán los responsables de velar por la buena administración y el funcionamiento del Museo; velar por el patrimonio tangible e intangible del Museo, nombrar al director general del Museo y los demás cargos de dirección establecidos en los estatutos del Museo y aprobar el presupuesto anual del Museo, previa presentación por el director general.